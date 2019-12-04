Кабмин с 8 декабря запускает Новую Таможню

Кабинет министров принял распоряжение о запуске Новой Таможни, что дает новосозданной Таможенной службе и ее территориальным органам начать полноценную работу.

Об этом сообщается на сайте Новой Таможни.

Отмечается, что с 8 декабря Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенной службы.

"Наконец мы официально запускаем работу Новой Таможни, это позволит более эффективно трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав.

Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался на протяжении долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну ", - отметил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Напомним:

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что с запуском новой таможни будут уволены более 500 наиболее одиозных работников таможни.

Экономическая правда