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Милованов рассказал, в каких областях самая низкая среднемесячная зарплата

Вторник, 3 декабря 2019, 14:37

Самая низкая среднемесячная заработная плата - в Черновицкой области (7 885 гривен).

Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

В Херсонской области середньомисяна зарплата - 8 020 грн, в Тернопольской - 8 098 грн, в Черниговской - 8 130 грн, в Кировоградской - 8 222 грн.

Напомним:

В октябре 2019 года размер средней номинальной зарплаты составил 10 727 гривен - это на 16,4% больше, чем в октябре 2018 года.

Экономическая правда

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Минэкономики зарплата

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