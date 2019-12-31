Премьер о главной задаче на 2020 год: Дорогами нужно сшить всю страну
Премьер-министр Алексей Гончарук считает главной задачей на 2020 год строительство дорог в Украине.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Украина 24.
По его словам, для этого Кабмин, в частности, обновил команду Укравтодора.
"Сейчас там молодой, порядочный, профессиональный менеджер (компанию в ноябре возглавил Александр Кубраков - ред.), который полностью меняет команды по стране. Первая задача - убрать оттуда коррупцию. Уже десятки людей уволены из руководящих должностей", - рассказал глава правительства.
Он подчеркнул, что в 2020 году задачей является построить 4000 километров дорог, "хотя можно сделать и больше".
"Это не верхний предел, это вопросы, в частности, насколько удастся привлечь к выполнению задач подрядчиков качественных, в том числе с международными деньгами", - пояснил Гончарук.
"Нам нужно построить новую фактически дорогу из Киева в Днепр. Там есть такой участок большой, который уже начинает строиться, и за следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью его построить - от Решетиловки до Днепра", - сказал премьер.
По его словам, нужно, чтобы из Киева в Днепр и Запорожье, а оттуда в Мариуполь можно было доехать значительно быстрее, чем сейчас.
"Дорогами нужно сшить страну, это задача, очевидно, что № 1 на следующий год", - подчеркнул премьер.
Напомним:
По словам главы Укравтодора Александра Кубракова, бюджет на дороги увеличат на 20 миллиардов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua