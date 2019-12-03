Алкогольный акциз в ноябре принес бюджету 813 миллионов

В ноябре индикативные показатели поступлений в государственный бюджет от акцизного налога на ликеро-водочную продукцию составляли 813,4 миллиона гривень, что на 17,6 миллиона, или на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Всего с августа по ноябрь налоговая перечислила в госбюджет 2,34 млрд гривень акцизного налога на ликеро-водочную продукцию - это на 48,6 млн грн, или на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Новая налоговая служба уже начала работать таким образом, чтобы теневой рынок табака и алкоголя не чувствовал себя свободно. В начале месяца я лично пообещал президенту, что план по "алкогольному" акцизу будет выполнен, и сдержал слово", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

По его словам, налоговая достигла подобного результата благодаря повышению эффективности администрирования и усиление борьбы с теневым оборотом алкоголя.

В частности, уже введена система электронного администрирования спирта, с помощью которой налоговая служба получила возможность мониторить каждый завод, в частности фиксировать текущие показатели остатков спирта.

"Детенизация оборота алкоголя продолжается. Следующий шаг - введение электронной акцизной марки, позволит поднять контроль над оборотом подакцизных товаров на новый уровень и существенно улучшить показатели уплаты налогов", - подчеркнул Верланов.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 государственной монополии на производство спирта.



Экономическая правда