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Рада отменила государственную монополию на производство спирта

Вторник, 3 декабря 2019, 18:55

Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 государственной монополии на производство спирта.

Такое решение поддержали 284 народных депутатов.

Законопроект предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

Экономическая правда

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