Контракт на транзит нефти между Украиной и РФ будет продлен автоматически

Контракт на транзит нефти между "Укртранснафтой" и российской "Транснефтью" будет автоматически продлен на 2020 год.

Об этом говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций НАК Нафтогаз Украины, сообщает enkorr.

"Соглашение о транзите нефти действует до 31 декабря 2019 года, а затем автоматически продлевается на каждый последующий год, если какая-либо из сторон не сообщит другой о его расторжении с предварительным уведомлением за 6 месяцев. Ни одна из сторон не направила уведомление о прекращении, и соглашение о транзите нефти будет продлено автоматически", — говорится в документе.

Действующий контракт между Укртранснафтой и Транснефтью, согласно проспекту эмиссии еврооблигаций, заключен 16 ноября 2004 года.

Этим контрактом не определены обязательные фиксированные объемы прокачки нефти, они зависят от множества факторов, включая параметры контрактов российских производителей с европейскими покупателями. Ставка тарифа по нему определяется допсоглашениями. В 2015—2018 годах она действовала на уровне 8,6 евро/т.

В мае 2019 года глава Укртранснафты Николай Гавриленко отмечал, что компания заинтересована в подписании нового 10-летнего транзитного контракта с Транснефтью без изменения текущего уровня тарифа.

С 1992 по 2001 годы ежегодный транзит нефти через Украину составлял 49−53 млн т. В 2002 году Россия ввела в эксплуатацию первый маршрут Балтийского нефтепровода мощностью 12 млн т/год, а также нефтепровод к порту Новороссийска мощностью 28 млн т/год. Следовательно, в 2002—2010 годах ежегодный транзит упал до 27−40 млн т. В 2011 году был введен в эксплуатацию второй маршрут Балтийского нефтепровода мощностью 25 млн т/год и транзит упал до 14−18 млн т/год.