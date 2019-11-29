Кондитерская компания Порошенко купила долю в Международном инвестиционном банке

Центрально-европейская кондитерская компания, бенефициаром которой является сын 5 президента Украины Алексей Порошенко, купила пакет акций Международного инвестиционного банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

При этом в сообщении банка не указывается, какую именно долю купила компания и каким образом изменилась структура Международного инвестиционного банка.

В данных за третий квартал 2019 говорится, что пакетом в 50,08% акций банка владеет инвестфонд Прайм Эссетс Кэпитал, 9,92% акций принадлежат Петру Порошенко, 14,92% - Игорю Кононенко.

МИБ зарегистрирован в марте 2008 года. Его акционерами на 1 января 2019 года были Петр Порошенко - 60%, Игорь Кононенко - 14,9%, Олег Гладковский и Олег Зимин - по 9,9%, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин - по 2,6%, Алексей Порошенко - 0,006%, Юлия Гладковская - 0,000001%.

ЦЕКК является управляющей компанией корпорации Roshen. Алексей Порошенко стал ее бенефициаром в октябре.

Ранее корпорация Roshen подтвердила информацию о том, что бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.

Экономическая правда