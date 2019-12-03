Компания Григоришина задолжала банкам 10 миллиардов

В рамках дела о банкротстве компании "Запорожтрансформатор" к должнику поступили требования банков на общую сумму более 10 миллиардов гривен.

Об этом говорится в решении Хозсуд Запорожской области, передает Finbalance.

В частности, заявленные требования "Проминвестбанка" составили 6,1 млрд грн, "Сбербанка" – 2,2 млрд грн, ING Bank N.V. – 741 млн грн, "ИНГ Банка" – 214,2 млн грн, "Укрэксимбанка" – 459,6 млн грн, "Райффайзен Банка Аваль" – 435,7 млн грн, "ТАСкомбанка" – 213,9 млн грн.

Кроме того, о своих кредиторские требования заявила группа кипрских компаний.

В том числе "Завдано Лимитед" требует 182,5 млн грн, "Азидано Лимитед" – 182,5 млн грн, "Каратано Лимитед" –182,5 млн грн, "Артамаре Лимитед" – 146,9 млн грн.

Напоминаем:

Производство по делу о банкротстве "Запорожтрансформатор" было открыто по инициативе самого же предприятия.

Суд удовлетворил ходатайство распорядителя имущества и наложил арест на все движимое и недвижимое имущество предприятия (в частности, то, которое находится в залоге и ипотеке третьих лиц).

Согласно информации предприятия, на конец 2018 года его задолженность перед банками составила 8,87 млрд грн.

При этом заявленная сумма внеоборотных активов составила 2,36 млрд грн, а оборотных активов – 1,77 млрд грн.

В госреестре конечным бенефициаром "Запорожтрансформатора" числится одноклассник бизнесмена Константина Григоришина и менеджер швейцарского офиса Energy Standard Group Леонид Пивоваров (Швейцария).

Лондонский арбитраж ранее признал, что реальный владелец этих активов Григоришин.