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Укртелеком отложил анонсированное повышение тарифов на 20%

Пятница, 27 декабря 2019, 20:33
 

Укртелеком отложил повышение цен на услугу фиксированной телефонии с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Рост расходов на оказание услуг связи, как в компании, так и в отрасли в целом, вызвало необходимость повышения цен. Это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи.

В то же время, Укртелеком нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии в пределах Украины, учитывая ее значимость для населения", - говорится в сообщении.

Напомним:

"Укртелеком" с января 2020 года планировал повысить ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн (20-24%).

Экономическая правда

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Укртелеком

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