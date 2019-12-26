"Укртелеком" повысит тарифы на 20% с 1 января

"Укртелеком" с января 2020 года повышает ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн (20-24%).

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

"Например, тариф "Домашний Безлимитный", что включает 1000 минут на междугородные звонки, 200 минут на мобильные номера и безлимитную местную телефонию, меняется с 99 до 123 грн в месяц. Это на уровне мобильных операторов…

Тариф "Домашний Базовый" (500 минут межгород и 120 минут на мобильные номера) – с 94 до 117 грн. Тариф "Простой" – с 67,10 до 73,81 грн в месяц", - пояснил он.

Также меняется плата за услуги доступа к сети интернет, услуги международной телефонной связи, дополнительные и другие сопутствующие услуги, условия акций на услуги доступа к сети интернет.

Помимо этого, с января 2020 года будет изменена стоимость пользования услугами: проводного радиовещания, IP-телекса, предоставление в пользование соединительных линий, предоставление линий непосредственной связи, подключения оборудования охранной сигнализации.

Для населения максимальная абонплата за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии, с 2020 года увеличится с нынешних 55,92 грн до 61,51 грн.

Размер максимальной абонплаты за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей – с 61 грн до 67,10 грн.

Максимальная абонплата для населения за основной телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме без почасовой оплаты местных звонков, с 1 января 2020 года увеличится с нынешних 44,74 грн до 49,21 грн.

Максимальная абонплата за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей – с 48,80 грн до 53,68 грн.