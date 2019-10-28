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Уменьшения размера субсидий не будет – премьер

Понедельник, 28 октября 2019, 09:06

Глава Кабинета министров Алексей Гончарук заявил, что правительство не планирует уменьшение размера субсидий в этом году.

Источник: видеоблог Гончарука

Прямая речь: "Субсидии уменьшены в этом году точно не будут. И этот отопительный сезон, все те, кто их оформили, пройдут на тех условиях, на которых они уже оформили. И принцип оформления субсидий также не меняется и в следующем году."

Детали: Премьер-министр подчеркнул, что правительство намерено достичь показателя, при котором семья будет тратить не более 15% совокупного дохода на коммунальные услуги.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 20 октября одобрил изменения к постановлению, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим и гражданам старше 60 лет.

Ольга Гетьманец, УП

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Гончарук субсидии

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