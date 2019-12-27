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Горсоветы пересматривают тарифы на тепло, есть снижение на 30% – Гончарук

Пятница, 27 декабря 2019, 11:41
 

Местные власти городов начала пересматривать тарифы для населения на тепло, в Кропивницком сумма в платежке уменьшится на 28,7%.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

"Раньше правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и много других городов уже пересматривают тарифы.

Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%.

Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу", - пишет премьер.

Напомним:

24 декабря Гончарук пообщал, что "платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 гривень.

Также премьер-министр Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимы.

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Экономическая правда

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тепло комуслуги Гончарук

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