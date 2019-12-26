Правила предоставления субсидий менять не будут – Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий.
Об этом Гончарук заявил в эфире телеканала "Украина 24".
По словам премьера, этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.
"Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", – заявил Гончарук.
Напоминаем:
Ранее Гончарук заявил, что правительство не планирует уменьшение размера субсидий в этом году.
Министерство социальной политики инициирует изменения в порядок предоставления льгот в денежной форме, чтобы дать возможность льготникам менять форму получения субсидий в любой период.
19 декабря президент Владимир Зеленский подписал Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат".
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Экономическая правда
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