Правила предоставления субсидий менять не будут – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий.

Об этом Гончарук заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По словам премьера, этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.

"Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", – заявил Гончарук.

Напоминаем:

Ранее Гончарук заявил, что правительство не планирует уменьшение размера субсидий в этом году.

Министерство социальной политики инициирует изменения в порядок предоставления льгот в денежной форме, чтобы дать возможность льготникам менять форму получения субсидий в любой период.

19 декабря президент Владимир Зеленский подписал Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат".

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Экономическая правда