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НБУ за один день выкупил с рынка 700 миллионов долларов

Четверг, 26 декабря 2019, 19:40
 

26 декабря Нацбанк выкупил с межбанковского валютного рынка 700 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Указывается, что 230 млн долларов Нацбанк выкупил, проведя аукцион. Еще 470 млн долларов - с помощью традиционных интервенций, то есть участия на межбанковском рынке.

"Такие объемы покупки валюты за один день являются рекордом этого года", - подчеркнули в регуляторе.

"Всего с начала года чистая покупка валюты НБУ составляет около 7,5 млпд долл США, что также является рекордным значением с 2007 года.

Предложение валюты существенно превышает спрос вследствии устойчивого притока иностранных инвестииций в гривневые облигации правительства, привлечения внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров", - говорится в сообщении.

Напомним:

Национальный банк выкупил у банков 230 млн долларов на аукционе по покупке иностранной валюты.

Регулятор готов был выкупить до 1 миллиарда долларов по курсу 23,25 гривни за доллар. Общий объем заявок составил 275,3 млн долларов.

Как известно, в последнее время Нацбанк осуществлял интервенции с использованием Matching - функционала для заключения соглашений в торгово-информационных системах Bloomberg и Thomson Reuters, а также в форме запроса лучшего курса.

Экономическая правда

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НБУ деньги

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