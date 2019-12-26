НБУ вперше за 13 місяців провів аукціон з купівлі валюти

Національний банк викупив у банків 230 мільйонів доларів на аукціоні з купівлі іноземної валюти.

Про це повідомив керівник Експертної платформи НБУ Андрій Блінов на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що регулятор готовий був викупити до 1 мільярда доларів за курсом 23,25 гривні за долар. Загальний обсяг заявок становив 275,3 млн доларів.

Як відомо, останнім часом Нацбанк здійснював інтервенції з використанням Matching – функціоналу для укладення угод в торговельно-інформаційних системах Bloomberg і Thomson Reuters, а також у формі запиту найкращого курсу.

26 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,23 – 23,25 гривні за долар, повідомляє Finance.ua.

На 13:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 23,27 – 23,29 гривні;

Євро – 25,79 – 25,81 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 22,95 – 23,26 гривні. Євро купують по 25,33 гривні, продають по 25,80 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,08 – 23,20 гривні, євро – 25,45 – 25,60 гривні.

Економічна правда