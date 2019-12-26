Суд признал незаконным порядок распределения аграрных дотаций в 2018 году

Шестой апелляционный суд Киев 10 декабря признал противоправным и отменил постановление Кабмина от 7 февраля 2018 года о распределении госдотаций в агросекторе Украины.

Суд частично удовлетворил иск Всеукраинского аграрного совета, заявил на пресс-конференции адвокат ВАС Дмитрий Лошаков.

"Это означает, что указанные постановления утратили силу и не действуют. Механизм возврата средств, полученных на основании указанных постановлений, законодательство не предусматривает", - сказал он.

По словам главы ВАС Андрея Дикуна, после решения апелляционного суда Кабмин имеет право подать кассацию.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня мне известно, что правительство сделало первый шаг - подал на кассацию. Мы готовы пойди с правительством в суде на мировую, подписать мировое соглашение и забрать все обвинения, кроме одного - нельзя давать больше 150 млн грн дотаций в одни руки, это условие мы оставляем. Мы подготовили соглашение и направили ее официальным письмом", - отметил Дикун.

Глава ВАС добавил, что полгода назад Совет подал в НАБУ документы о подтверждении фактов несправедливого, по мнению ВАС, распределения госдотаций в аграрной сфере в течение 2017-2018 годах.

"Нашей целью было доказать, что правительство Владимира Гройсмана нарушило закон при утверждении соответствующих порядков и это привело к тому, что малые и средние аграрии получили непропорционально мало средств", - пояснил Дикун.

По данным Аграрного совета, в 2018 году в Украине только одна компания получила возмещение более 150 млн грн за один объект - "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Всего из бюджета было перечислено 932 млн грн, что составляет почти четверть от всех осуществленных выплат государственной поддержки прошлого года.

"Урегулирование спора мирным путем на предложенных ВАС условиях позволит нынешнему правительству продолжить работу в штатном режиме, а также требовать возврата более чем 600 млн грн полученной МХП государственной поддержки в 2018 году у лиц, виновных в нарушении закона", - сообщается на сайте ВАС.

Напомним:

В 2018 году наибольшую помощь от государства получили фирмы, связанные с миллиардером Юрием Косюком - около 970 млн гривен.

В ноябре 2018 года заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета заявил, что агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" законно получил наибольшую помощь - более 800 млн гривен от государства.

Читайте также: Бедные агрохолдинги. Куда исчезают миллиарды господдержки для аграриев

Экономическа правда