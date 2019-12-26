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Курс гривни к доллару продолжает укрепляться

Четверг, 26 декабря 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 26 декабря на уровне 23,25 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 25,77 (на 24 декабря - также 25,77 гривни).

Напоминаем:

24 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,24 - 23,25 гривни за доллар.

24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,26 - 23,28 гривни за доллар.

Экономическая правда

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