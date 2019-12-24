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Курс валют на 24 декабря: межбанк, наличный и "черный" рынки

Вторник, 24 декабря 2019, 11:09
 

24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,26 - 23,28 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,24 - 23,26 гривни;

Евро - 25,76 - 25,78 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 22,96 - 23,22 гривни. Евро покупают по 25,33 гривни, продают по 25,77 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 22,93 - 23,04 гривни, евро - 25,45 - 25,55 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 24 декабря на уровне 23,27 гривни за доллар.

23 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,27 - 23,30 гривни за доллар.

23 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,26 - 23,28 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 23 декабря на уровне 23,29 за доллар.

Экономическая правда

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