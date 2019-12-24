Курс валют на 24 декабря: межбанк, наличный и "черный" рынки
24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,26 - 23,28 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 23,24 - 23,26 гривни;
Евро - 25,76 - 25,78 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 22,96 - 23,22 гривни. Евро покупают по 25,33 гривни, продают по 25,77 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 22,93 - 23,04 гривни, евро - 25,45 - 25,55 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 24 декабря на уровне 23,27 гривни за доллар.
23 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,27 - 23,30 гривни за доллар.
23 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,26 - 23,28 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 23 декабря на уровне 23,29 за доллар.
Экономическая правда
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