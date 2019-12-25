За 4 года работы Prozorro сэкономлено 100 миллиардов

За четыре года работы общее количество торгов системы Prozorro достигло более 4 миллионов, а экономия превысила 100 миллиардов гривень.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.

В денежном эквиваленте больше всего сэкономили в Киевской (45,5 млрд), Львовской (5,7 млрд), Днепропетровской (5,1 млрд), Харьковской (4,5 млрд) и Одесской (3,8 млрд) областях.

Это во многом связано с большим количеством государственных учреждений в этих областях и, соответственно, большим объемом закупок.

Если считать экономию в процентном эквиваленте как разницу между первоначальной стоимостью всех закупок региона и подписанным договорам после результатов аукциона, то наиболее экономными областями оказались Тернопольская (10,6%), Черновицкая (6,59%), Ивано-Франковска (6,52% ), Житомирская (6,15%) и Львовская (6,05%).

Около 90% зарегистрированных предприятий в Prozorro - малый и средний бизнес.За этот год в системе зарегистрировалось более 50 000 предпринимателей.

"Коррупционеры не станут внезапно честными. Если вы установите светофор, всегда найдутся те, кто будет ехать на красный свет. И поэтому за нарушение нужно привлекать к ответственности.

Сегодня в закупках возлагаются значительные ожидания на новосозданный Офис финансового контроля, который будет отвечать за мониторинг и контроль закупок", - отметил генеральный директор ГП" ПРОЗОРРО "Василий Задворный.

Справка Prozorro. Показатель экономии считается как разница между первоначальной стоимостью закупки и суммой подписанного договора после аукциона. Этот индикатор является мировым и общепринятым показателем. До введения Prozorro экономия в закупках в среднем составляла 1-2%, сейчас около 7-8%.

Напомним:

11 декабря Кабинет министров создал Офис финансового контроля, который появится на базе Государственной аудиторской службы и получит по наследству ее имущество и функции, штат Госаудитслужбы также будет сокращен на 30%.