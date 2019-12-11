Кабмин создал Офис финансового контроля вместо Госаудитслужбы

Кабинет министров создал Офис финансового контроля, который появится на базе Государственной аудиторской службы и получит по наследству ее имущество и функции, штат Госаудитслужбы также будет сокращен на 30%.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в телеграмм-канале.

"Он (Офис финконтроля - ЭП) защитит граждан и добросовестный бизнес от финансового мошенничества, чтобы Украина как государство была предсказуемой и надежной в распоряжении публичными финансами. Это - цели программы деятельности правительства.

Нам нужен современный и профессиональный финансовый контроль", - написал он.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 20 октября вернул Государственную аудиторских службу под руководство Министерства финансов.

Тогда же министр финансов Оксана Маркарова пообещала, что служба "будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты".

Государственная аудиторская служба была создана в 2016 году вместо Государственной финансовой инспекции, которая, в свою очередь, заменила Главное контрольно-ревизионное управление.

Экономическая правда