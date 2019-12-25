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Официальный курс: гривня не изменилась

Среда, 25 декабря 2019, 10:00
 

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 25 декабря на уровне 23,27 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 25,77 (на 24 декабря - 25,77 гривни).

Напоминаем:

24 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,24 - 23,25 гривни за доллар.

24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,26 - 23,28 гривни за доллар.

Экономическая правда

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