Минфин снизил до исторического минимума ставку доходности по ОВГЗ, номинированным в евро

Доходность по облигациям внутреннего госзайма, номинированным в евро, достигла исторического минимума и составила 2,22%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Отмечается, что ставки дохиджности по всем инструментам в гривне продолжают снижаться.

17 декабря на аукционе по продаже ОВГЗ Министерство финансов привлекло в бюджет 11,4 миллиарда гривен.

"Благодаря эффективной политике Министерства финансов по управлению государственным долгом, средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ, номинированных в евро, по итогам аукциона составила минимальный за всю историю уровень в 2,22% (снижена сразу на 238 базисных пунктов).

В последний раз размещение ОВГЗ, номинированных в евро проводилось в июне 2019 года", - говорится в сообщении.

Средневзвешенная доходность 3-месячных государственных облигаций - 11,78% (снижение на 128 бп), 1-летних - 11,42% (снижение на 158 бп), 2-летних - 11,1% (снижение на 91 бп), а 4-летних - 10,9% (снижение на 77 бп).

Напомним:

10 декабря на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 4,4 миллиарда гривен.

Экономическая правда