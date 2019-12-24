Зеленый Забор - как безопасно защитить свою территорию

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Надоело наблюдать, как портит вид Вашей территории неэстетичный забор соседей, как выглядят неуютные ограждения из профлиста (профнастила), которые легко деформируются, нагреваются на солнце и негативно влияют на рядом растущие растения, как выступает белый налет (высолы) на заборах из кирпича, как уничтожают живую изгородь вредители, как смотрят прохожие на вас и ваши объекты сквозь ограждения из сетки-рабицы, сварной сетки 3D или ковки? Тогда обращайтесь.

Компания Зеленый Забор установит декоративное ограждение Вашей мечты и устранит все эти проблемы.

Продукция ТМ Зеленый Забор применяется для строительства ограждений частных и многоквартирных домов, коттеджей, таунхаусов, придомовых территорий, паркингов, гостиниц, баз отдыха, торговых, логистических и промышленных объектов, аэропортов, вокзалов, учебных заведений, спортивных сооружений, детских площадок, парков, реновации и модернизации существующих ограждений, изготовления специальных конструкций, декорирования фасадов и интерьеров.

В чем же состоят преимущества Зеленого Забора по сравнению с другими видами ограждений?

Зеленый Забор изготавливается из высококачественной оцинкованной проволоки диаметром 1,6 мм двойного плетения, каждая из которых оплетена высокотехнологичным ПВХ-материалом похожим на хвою, является экологически чистым уникальным продуктом, и:

- обеспечивает физическую защиту территории в отличие от живой изгороди;

- визуально защищает от посторонних глаз владельцев и их объекты в отличие от кованых заборов, сетки-рабицы и сварной сетки 3D (Спорт, Фрунзе, Рубеж);

- имеет эстетичный вид с двух сторон (красота с лицевой и обратной стороны) в отличие от заборов из одностороннего профлиста или незаметной из далека сетки-рабицы;

- является стойким к механическим ударам, в отличие от ограждений из профнастила, кирпича, древесины, сварной сетки 3D и живой изгороди;

- не боится влаги, полива, дождя и снега в отличие от заборов из древесины, которая впитывает и отдает влагу, а затем растрескивается;

- устойчив к низким и высоким температурам, выгоранию на солнце, в отличие от профнастила, который сильно нагревается на солнце, а также от сварной сетки 3D с цветным полимерным покрытием, которое со временем растрескивается;

- не распространяет огонь в отличие от деревянных заборов и живой изгороди;

- не требует покраски, ремонта и постоянного ухода в отличие от деревянных заборов и живой изгороди;

- обеспечивает проветривание (продуваемость), безопасность для растений и гармонию с природой в отличие от глухих ограждений из профнастила, кирпича, бетона, древесины;

- может иметь неограниченную высоту и при этом не замыкает пространство "в коробку", в отличие от других видов ограждений;

- быстро монтируется, экономит время покупателя при монтаже, монтаж - круглый год;

- не распространяет вредителей, грибок, в том числе плесень;

- имеет оптимальную стоимость без скрытых затрат.

Таким образом, материалы упомянутых выше различных видов ограждений имеют ряд недостатков: профлист (профнастил) – нагревается на солнце, выгорает, легко деформируется при механическом ударе, неуютный промышленный материал; различные открытые сетки и ковка – не обеспечивают приватность территории; кирпич и декоративные штукатурки – подвержены появлению белого налета (высолов), разрушению от мороза и воды; древесина - выгорает, впитывает и отдает влагу, растрескивается, ее необходимо регулярно красить и обрабатывать.

А гармонично сочетающийся с природой эстетичный Зеленый Забор не имеет этих недостатков, поэтому имеет широкий спектр применения.

Защитите свою территорию безопасно для людей и растений с помощью Зеленого Забора!

Телефон для справок: 0 800 602 602

E-mail: office@zz.in.ua

Сайт: zz.in.ua

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