В Украине насчитали 1,7 миллиона должников — Опендатабот
Минюст опубликовал реестр должников, в реестре на данный момент - более 1,7 миллиона украинцев.
Об этом сообщает Опендатабот.
92% исполнительных производств - взыскание с физических лиц, 8% - с юридических.
Отмечается, что люди чаще всего попадают в реестр через:
- проиграли суд и не выполнили решение суда
- не оплатили админштраф (например, за нарушение правил дорожного движения)
- не оплатили вовремя коммунальные услуги
- не выплачивают алименты
- не выплатили вовремя кредит - банк взимает задолженность через нотариуса.
"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу", - пояснил юрист Опендатабот Никита Подгайный.
Напомним:
За ноябрь налоговый долг ФОПов сократился на 2 миллиарда гривен, а из реестра должников исчезли 50 тысяч физлиц-предпринимателей.
Экономическая правда
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