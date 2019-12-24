В Украине насчитали 1,7 миллиона должников — Опендатабот

Минюст опубликовал реестр должников, в реестре на данный момент - более 1,7 миллиона украинцев.

Об этом сообщает Опендатабот.

92% исполнительных производств - взыскание с физических лиц, 8% - с юридических.

Отмечается, что люди чаще всего попадают в реестр через:

проиграли суд и не выполнили решение суда

не оплатили админштраф (например, за нарушение правил дорожного движения)

не оплатили вовремя коммунальные услуги

не выплачивают алименты

не выплатили вовремя кредит - банк взимает задолженность через нотариуса.

"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу", - пояснил юрист Опендатабот Никита Подгайный.

Напомним:

За ноябрь налоговый долг ФОПов сократился на 2 миллиарда гривен, а из реестра должников исчезли 50 тысяч физлиц-предпринимателей.

Экономическая правда