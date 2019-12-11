За месяц налоговый долг ФОПов сократился на 2 миллиарда

За ноябрь налоговый долг ФОПов сократился на 2 миллиарда гривен, а из реестра должников исчезли 50 тысяч физлиц-предпринимателей.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что до ноября общий налоговый долг предпринимателей регулярно рос, однако за последний месяц произошел резкий скачок по уменьшению долгов как на местном, так и на национальном уровнях.

"Рекордсменом среди должников был ФЛП Волчков Валерий Николаевич. Его налоговый долг составлял 281 млн грн. Это почти 15% общего долга ФЛП, погашенного за ноябрь. Теперь данные о задолженности Валерия Волчкова из реестра должников исчезли", - говорится в сообщении.

"В течение октября 2019 года 92,7 тыс налогоплательщиками погашен налоговый долг. В то же время в течение указанного периода в 46,4 тыс субъектов хозяйствования возник новосозданный налоговый долг.

Количество должников, как и сумма налогового долга, является переменной величиной, поэтому состояние расчетов плательщиков с бюджетом может меняться ежедневно", - прокомментировали динамику в Государственной налоговой службе.

Экономическая правда