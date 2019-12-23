Гривня на межбанке немного укрепилась
Понедельник, 23 декабря 2019, 17:45
23 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,26 - 23,28 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 23,26 - 23,28 гривни;
Евро - 25,79 - 25,81 гривни;
Напоминаем:
23 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,27 - 23,30 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 23 декабря на уровне 23,29 за доллар.
Экономическая правда
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