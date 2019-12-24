Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 24 декабря на уровне 23,27 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 25,77 (на 23 декабря - 25,84 гривни).

Напоминаем:

23 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,27 - 23,30 гривни за доллар.

23 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,26 - 23,28 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 23 декабря на уровне 23,29 за доллар.

Экономическая правда