Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Вторник, 24 декабря 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 24 декабря на уровне 23,27 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 25,77 (на 23 декабря - 25,84 гривни).

Напоминаем:

23 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,27 - 23,30 гривни за доллар.

23 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,26 - 23,28 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 23 декабря на уровне 23,29 за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют гривня

powered by lun.ua
Материалы по теме
В правительстве могут пересмотреть прогноз курса гривни 23 декабря 2019, 18:10
Закрытие межбанка: гривня продолжает укрепляться к евро 20 декабря 2019, 17:30
Курс валют: евро пересек новую психологическую отметку 20 декабря 2019, 09:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!