Возвращение активов Нафтогаза в Крыму не упоминается в переговорах — Витренко

Вопрос возвращения активов Нафтогаза, которые остались на оккупированной территории Крыма не упоминаются в протоколе по транзиту газа.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко на брифинге для прессы.

"Что касается арбитража, которые по активам в Крыму, принадлежащих группе" Нафтогаз ": это никак не упоминается в этом протоколе. Это отдельный процесс.

Стороной этого процесса является государство Российская Федерация, которая отвечает за соответствующими исками Нафтогаза. И в этом протоколе это никак не упоминается", - сообщил он.

Напомним:

Новый газовый контракт, по европейским правилам, будет заключен на 5 лет, с правом пролонгации на тех же условиях еще на 10 лет, Россия также должна выплатить Украине все 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

В апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций "Укрнафта".

"Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Владеет 537 АЗС почти во всех регионах Украины.

50% + 1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.

Украинские инвесторы начали крайней мере восемь инвестиционных арбитражей против России на основании соглашения между правительствами Украины и России о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 ("Инвестиционное соглашение").

18 декабря 2019 года Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу "Укрнафты".