Иск в Израиле: Приватбанк обвиняет Коломойского в отмывании денег

Юристы Приватбанка обвиняют бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании денег в особо крупных размерах в Израиле.

Об этом говорится в исковом заявлении Приватбанка в Окружной суд Тель-Авива, сообщает НВ Бизнес.

Согласно иску, бывшие владельцы банка провели большие трансграничные операции, которые они разрабатывали, планировали и осуществляли на протяжении многих лет, осуществив ряд нарушений, среди которых серезные уголовные преступления, включая мошенничество, хищение и отмывание денег.

"Исходя из искового заявления Приватбанка, Коломойский и Боголюбов нанесли беспрецедентный ущерб в результате скрытых переводов в течение многих лет значительных сумм на банковский счет в израильском Дисконт Банке в пользу фиктивной компании, которая находилась под их контролем и действовала в их интересах, под названием "Святой Иоанн" (оригинальное название St. John Ltd, зарегистрированная на о. Джерси)", - говорится в сообщении.

По данным Приватбанка, экс-владельцы действовали следующим образом: способствовали тому, чтобы банк предоставлял большое количество корпоративных кредитов в огромных суммах и вероятно в законных бизнес-целях. Кредитные средства зачислялись на банковские счета компаний в банке в Украине или ее филиала на Кипре.

"Впоследствии, как утверждается в иске, средства переводились из рук в руки для "отмывания" и маскировки их растраты через запутанную систему банковских счетов фиктивных предприятий, которые также находились под контролем Коломойского и Боголюбова.

По связи между мошенническими действиями, описанными в иске, с Дисконт банком, как заявляет Приватбанк в иске, сумму в размере 1,2 млрд долларов было переведено в Израиль с помощью длительной серии отдельных переводов, которые осуществлялись систематически в 2007-2011 годах на банковский счет компании St John", - пишет НВ Бизнес.

В иске говорится, что эти средства были переведены на банковский счет фиктивной компании St John в филиале Дисконт банка в Хайфе, по документам, которые оказались ложными.

Согласно иску, это чистое отмывание денег и мошеннические действия, сомнительные денежные переводы, которые должны были заподозрить в Дисконт банке.

Напомним:

Приватбанк инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов США.

Приватбанк увеличил сумму исковых требований против экс-владельцев банка в Канцлерском суде штата Делавэр (США), подав в суд дополненное исковое заявление.