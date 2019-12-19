Приватбанк увеличил сумму иска против экс-акционеров в суде США

Приватбанк увеличил сумму исковых требований против экс-владельцев банка в Канцлерском суде штата Делавэр (США), подав в суд дополненное исковое заявление.

Об этом говорится в заявлении главы наблюдательного совета банка Шерона Иски и главы правления Петра Крумханзла к 3 годовщине национализации банка.

Кроме этого, банк инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов США.

"Банк продолжает подготовку к слушанию по сути своей искового заявления против бывших владельцев и других лиц на сумму более 3 млрд долларов США (с процентами) в Высоком суде Англии и Уэльса.

Мы продолжим действовать в лучших интересах наших клиентов и других стейкхолдеров", - говорится в заявлении.

Напомним:

В мае государственный Приватбанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр к бывшему владельцу финансового учреждения Игорю Коломойскому.

В своем заявлении Приватбанк заявил о миллиардных убытках. По его данным, ответчики использовали средства для скупки ценной недвижимости в Огайо и еще более, чем в дюжине штатов, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки, указывает этот юридический ресурс.

Деньги пошли на приобретение "стратегически важных" предприятий по производству стали и ферросплавов, расположенных в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки, а значительные инвестиции в коммерческую недвижимость были также сделаны в таких местах, как Даллас и Кливленд, утверждается в иске.

По данным Law360, Приватбанк обвиняет всех причастных якобы в несправедливом обогащении (unjust enrichment), мошенническим переводам (fraudulent transfers), гражданском сговоре (civil conspiracy) и alter-ego liability (т.н. вопросы "корпоративной вуали" – Ред.).

Экономическая правда