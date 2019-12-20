Зміцнення гривні знижує бажання українців виїхати на заробітки – Bloomberg

Значне зміцнення гривні може допомогти переконати українців не виїжджати на заробітки за кордон - зростання грошових переказів заробітчан сповільнилось у 2019 році.

Про це пише Bloomberg.

"Анексія Криму Росією у 2014 році та підтримувана Кремлем війна на Донбасі спонукали мільйони українців шукати більш високих зарплат за кордоном. Безвіз з ЄС прискорив відплив робочої сили.

Але є ознаки того, що міграція сповільнюється. Після того, як українці відправляли готівку додому з таких країн, як Польща і Чехія, зростання грошових переказів у 2019 році сповільнилось. За відсутності достовірних даних про кількість населення, це сповільнення може бути найкращим показником того, що відбувається", - йдеться у статті.

"Зміцнення курсу гривні, що спостерігається в цьому році, а також швидке зростання номінальної заробітної плати українців за останні кілька років є сильним рушієм для уповільнення міграції робочої сили", - сказав заступник голови НБУ Олег Чурій.

"Наші громадяни помітно менше зацікавлені в пошуку роботи за кордоном", - додав він.

За даними Нацбанку, у 2016 році польські зарплати були у 4 рази більшими, ніж в Україні, але зараз вони лише у 2,5 рази більші. У НБУ також зазначили, що в Інтернеті було менше запитів на пошук роботи за кордоном.

"Для 31-річного Богдана Миця зміцнення гривні стало бонусом - він покинув роботу будівельника в Польщі та повернувся на батьківщину. Він повернувся до України у квітні для подібної роботи, а зміцнення гривні означає, що він може купувати дорожчі імпортні товари та долари США", - пише Bloomberg.

"Через зміцнення гривні моя зарплата в Україні зростає", - заявив виданню Богдан Миць.

Нагадаємо:

За даними НБУ, заробітчани переказують до України понад 1,1 мільярда доларів щомісячно.

Економічна правда