Кабмин начал принимать заявки в Украинский фонд стартапов

Правительство начало принимать заявки в Украинский фонд стартапов с размеров в 440 миллионов гривень, сумма поддержки на один стартап - до 75 тысяч долларов.

Об этом заявил Алексей Гончарук на брифинге для прессы.

"В рамках работы Украинского фонда стартапов с сегодняшнего дня начат прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed and seed.

Уже к концу этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. в следующем - по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год", - пояснил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что первый Pitch-event, то есть короткая презентация бизнес-концепций перед конкурсной комиссией по результатам которой будут определены стартапы, которые получают безвозвратную финансовую помощь, должен состояться уже до конца этого года.

Министр финансов Оксана Маркарова также заявила, что фонд будет максимально далек от государства.

"Государство должно заниматься политикой, а администрированием должны заниматься люди, которые сделают результат без бюрократии. Лучшим результатом фонда будет количество команд получающих финансирование, которые смогу стать успешными коммерческими компаниями", - заявила Маркарова.

Подать заявку можно на сайте Фонда - https://usf.com.ua/uk/.

Украинский Фонд Стартапов (УФС) - это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь талантливым украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании.

Фонд предоставляет финансирование в форме грантов, а не за счет участия в капитале. Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе: компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.экономическая правда.



Напомним:



Создание УФС было анонсировано предыдущим правительством Владимира Гройсмана еще в июле 2019 года. Тогда Кабмин назначил наблюдательный совет, в состав которого вошли Елена Кошарная (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Виктория Тигипко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед (Cornel Tech), заместитель министра финансов Юрий Гелетий, Александр Рыженко (Госагентство по электронному управлению) иДмитрий Шимкив (Darnitsa).



Экономическая правда



