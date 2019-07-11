Кабмин запускает фонд стартапов: начальный бюджет - 400 миллионов

В Украине запускают фонд стартапов, за счет которого планируют оказывать государственную поддержку новым предприятиям.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня это 400 миллионов реальных денег, которые будут направлены на поддержку таких стартапов от 25 тысяч долларов до 75 тысяч. До 24 месяцев реализации. Старт в этом году, думаю, должен привести к кратному увеличению финансирования этого фонда до 4 млрд грн", - сказал Гройсман.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, Кабмин назначил наблюдательный совет, в состав которого вошли Елена Кошарная (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Виктория Тигипко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед (Cornel Tech), заместитель министра финансов Юрий Гелетий, Александр Рыженко (Госагентство по электронному управлению) иДмитрий Шимкив (Darnitsa).

"Сегодня мы назначаем наблюдательный совет - и фонд "отплывает" из рук Министерства финансов в руки наблюдательного совета", - сказала она.

Маркарова отметила, что наблюдательный совет объявит конкурс, будет оценивать проекты и выберет победителей, с которыми будут подписаны договоры о предоставлении грантового финансирования.

"Наша задача сейчас - найти софинансирование. Мы активно общаемся с донорами", - добавила министр финансов.

Сообщается, что при отборе будут оцениваться техническая и коммерческая возможность реализации проекта. Основные критерии - инновационность, коммерциализация, команда и финансы, а также устойчивость проекта.

По словам СЕО и управляющего партнера UNIT.City Макса Яковера, в ближайшие дни пройдет переше заседания наблюдательного совета, после этого будут утверждены конкурсная комиссия и критерии отбора, а в сентябре начнется прием заявок.