Госстат ухудшил оценку роста экономики

Госстат

Рост валового внутреннего продукта в третьем квартале 2019 составляет 4,1%, при этом предварительная оценка была 4,2%.

Об этом сообщается в обновленных данных Государственной службы статистики.

Согласно предварительным данным, номинальный ВВП в июле-сентябре составил 1 105,5 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 26 286 грн.

При этом, по данным Госстата, реальный ВВП увеличился на 0,6% по отношению к II кварталу 2019 года.

Во втором квартале темп роста был выше - 4,6%, а в первом ниже - 2,5%.

Ранее Госстат оценил рост экономики в третьем квартале 2019 году в 4,2% к третьему кварталу 2018 и в 0,7% - до второго квартала текущего года.

Госстат планирует обнародовать уточненные данные в марте 2020 года, а окончательные - в марте 2021 года.

Экономическая правда