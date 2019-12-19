Смолий обвинил Совет НБУ в политике, в ответ Данилишин напомнил ему о криминале

Национальный банк обвинил отдельных членов Совета НБУ в политической мотивированности, а председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в ответ заявил, что критика Совета является попыткой отвлечь внимание общественности от фактов коррупции в НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба центробанка и Facebook главы Совета НБУ Данилишина.

"Непоследовательность Совета НБУ в стратегических документах и решениях, которые он принимает на фоне отсутствия единства в коллегиальном органе, вызывает немало вопросов.

Почему выводы, которые фигурируют в решениях Совета НБУ, не соответствуют стратегическим приоритетам, которые сам Совет устанавливает для НБУ?

Почему часть Совета НБУ настойчиво "проталкивает" в решения коллегиального органа оценочные суждения вместо обсуждения их во время профессиональных экономических дискуссий?

Почему Совет НБУ игнорирует долгосрочный эффект, который политика НБУ имеет на экономику, и фокусируется на краткосрочных последствия вопреки экономической логике?

Я вижу только один ответ на все три вопроса - политическая мотивированность отдельных членов Совета НБУ ", - заявил Смолий, комментируя решение Совета НБУ от 17 декабря.

Глава Совета Богдан Данилишин в ответ заявил в Facebook, что публичная активность правления Нацбанка, которая приводит к дискредитации Совета НБУ является попыткой отвлечь общественность от фактов коррупции в НБУ, которыми занимаются правоохранительные органы.

"... Аномальная публичная активность правления по дискредитации Совета НБУ, которую вы сейчас наблюдаете, - это не просто плохие отношения "между Смолием и Данилишиным", или борьба за то, чтобы Совет НБУ в конце концов стал влиять на стратегические аспекты работы НБУ, как это и предусмотрено законом.

Это попытка дискредитировать главу Совета НБУ и наших отдельных членов до того, как информация о причастности отдельных членов правления НБУ в возможных фактов коррупции, в частности - политической, станет публичной ", - написал он.

Данилишин отметил, что меньшинство членов в Совете, которые поддерживают позицию правления НБУ и обнародовали написанные "под копирку" отдельные мысли, которые появились на сайте НБУ раньше, чем решение Совета НБУ, вместе с председателем правления НБУ являются фигурантами ряда уголовных дел, которые нарушили правоохранительные органы, и спецрасследование Верховной Рады.

Так, в частности, член Совета Виктор Козюк является фигурантом специального расследования Верховной Рады по вопросам законности его избрания на эту должность в связи с нарушением процедур избрания и возможных фактов фальсификации.

Также Данилишин прокомментировал обвинения в его связях с Игорем Коломойским.

"Я отвергаю любые обвинения в свой адрес как главы Совета НБУ по связям с экс-владельцами Приватбанка, как и обвинения в том, что большинство Совета НБУ действует не в интересах государства.

Такие обвинения со стороны правления абсурдны, но их мотивы мне понятны - скрыть свою ответственность за действия Правления НБУ до национализации государством Приватбанка и содействие (надзорные функции) доведения до того состояния, в котором оказался ПриватБанк в конце 2016 года ", - подчеркнул он.

Напомним:

18 декабря глава Нацбанка заявил, что большинство членов Совета Национального банка продуцируют негативную оценку политике НБУ, что является сюрпризом для остальной части Совета и противоречит экономической логике.

Также Смолий сравнил тезисы, которые продуцирует Совет НБУ во главе с Богданом Данилишиным, с тезисами митингующих под зданием НБУ.

"Какая странная созвучность с лозунгами митинга под стенами НБУ, которые звучат для дискредитации НБУ и наших реформ", – заявил глава регулятора.

5 декабря Совет НБУ признал деятельность правления Национального банка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины.

17 декабря Совет НБУ одобрил План проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях НБУ.

Кроме того, Совет рассмотрел вопрос "Об анализе влияния денежно-кредитной политики на состояние социально-экономического развития Украины".

В заявлении Совета говорится: "... правление Национального банка, проводя жесткую монетарную политику, в 2019 году не обеспечило, в пределах своих полномочий, поддержание устойчивых темпов экономического роста и возобновление кредитования экономики.

... денежно-кредитная политика, реализуемая Правлением Национального банка, не имела стимулирующего влияния на социально-экономическое развитие".

Экономическая правда