Апелляционный админсуд отложил дело о национализации Приватбанка

Шестой апелляционный суд по ходатайству Приватбанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного админсуда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации Приватбанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

Об этом заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Напомним, что 16 декабря Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и Приватбанка на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с Приватбанком лицами и признании недействительной процедуры принудительной конвертации акций в капитал.

В Нацбанке заявили - если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о законности национализации Приватбанка, НБУ признает этот банк неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.

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Экономическая правда