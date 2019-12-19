Апелляционный админсуд отложил дело о национализации Приватбанка
Шестой апелляционный суд по ходатайству Приватбанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного админсуда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации Приватбанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.
Об этом заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
Напомним, что 16 декабря Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и Приватбанка на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с Приватбанком лицами и признании недействительной процедуры принудительной конвертации акций в капитал.
В Нацбанке заявили - если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о законности национализации Приватбанка, НБУ признает этот банк неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.
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Экономическая правда
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