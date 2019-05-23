Приватбанк подал иск к Коломойскому в США

Государственный Приватбанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр к бывшему владельцу финансового учреждения Игорю Коломойскому.



Об этом свидетельствует информация на сайте суда.

Иск был подан 21 мая 2019 года.

Любая информация о сроках его рассмотрения пока отсутствует, пишет "Интерфакс-Украина".

Напоминаем:

Кипрская компания Triantal Investments Ltd обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Министерства финансов.

В марте 2017 года обратилась в суд с требованием признать неправомерным и отменить датированное октябрем 2016 года распоряжение НБУ, которым Нацбанк инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки и которое впоследствии сделало возможным национализацию банка.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доли Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.