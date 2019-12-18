За 5 лет количество женщин в украинском IT увеличилось в четыре раза — исследование

За последние 5 лет количество женщин в украинской IT-сфере выросло в четыре раза - с 9 тысяч специалисток до почти 40 тысяч.

Об этом говорится в пресс-релизе компании GlobalLogic.

Для анализа компания использовала данные из открытых источников и исследования McKinsey, DOU, YouControl, Delo, а также - внутреннюю статистику за 2014-2019 годы.

Отмечается, что в Украине 24% IT-специалисток - их доля стабильно растет более чем на 16% в год.

"Большинство из них занимается тестированием программного обеспечения или менеджментом проектов. Доля тесnbhjdobw и женщин на менеджерских позициях по сравнению с мужчинами-специалистами в этих направлениях составляет по 38%, а среди всех разработчиков 11% - женщины", - говорится в сообщении.

Кроме этого, компания проанализировала данные о гендерном балансе в целом по рынку США и Украины в 2014-2019 годах.

За последние пять лет количество женщин на позиции топ-менеджеров в США увеличилось и достигло 26%. В 2014 году этот показатель составлял 22%. В Украине же, по последним данным, во всех отраслях среди топ-менеджеров порядка 30% женщин.

Напомним:

В 46% вакансий претендентам без опыта работы в IT-сфере предлагают зарплату от 10 до 11 500 гривен - столько готовы платить специалистам техподдержки и junior C ++ разработчикам.

Экномическая правда