Сколько платят в IT-компаниях без опыта работы — исследование

В 46% вакансий претендентам без опыта работы в IT-сфере предлагают зарплату от 10 до 11 500 гривен - столько готовы платить специалистам техподдержки и junior C ++ разработчикам.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного рекрутинговым порталом hh.ua | grc, передает AIN.ua.

Отмечается, что новичкам часто предлагают работу по профилю: 18% вакансий - разработчики программного обеспечения, еще 15% - сотрудники поддержки.

"Большие шансы попасть в отдел продаж (15% вакансий) и административный отделы (11%).

Инженеры, системные администраторы, специалисты по CRM-системам, аналитики без опыта менее востребованы. Здесь всего 4-6% вакансий ориентированы на новичков", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в 46% вакансий предлагают зарплату от 10000 до 11500 грн - столько готовы платить специалистам техподдержки и junior C ++ разработчикам.

"31% предложений - от 11600 до 17400 грн. Здесь: аналитики CRM-систем, стажеры веб-разработчики (PHP, JS), ассистент аккаунт-менеджера.

Зарплата от 29 100 до 50 000 грн - в 4% вакансий для новичков. В них ищут специалистов по Python / Django, Angular / Frontend или сотрудников техподдержки с уверенными знаниями английского и китайского языка", - свидетельствуют результаты исследования.

Кроме этого, 52% компаний-респондентов работают со студентами, чаще всего - непосредственно через учебное заведение.