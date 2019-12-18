Гривня снова укрепляется

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 18 декабря на уровне 23,47 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро был установлен на уровне 26,20 (на 17 декабря - 26,18 гривни).

Напоминаем:

17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,49 - 23,51 гривни за доллар.

17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,45 - 23,46 гривни за доллар.

Экономическая правда