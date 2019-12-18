Гривня снова укрепляется
Среда, 18 декабря 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 18 декабря на уровне 23,47 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро был установлен на уровне 26,20 (на 17 декабря - 26,18 гривни).
Напоминаем:
17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,49 - 23,51 гривни за доллар.
17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,45 - 23,46 гривни за доллар.
Экономическая правда
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