В Минэкономики рассказали насколько геокадастр готов к земельной реформе

Заполнение государственного Геокадастра данными о земле составляет 73%.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.

"На сегодняшний день, заполнениея Геокадастра - 73%.Миф: для запуска рынка земли нужно 100%-ное заполнение. Нет, во многих странах, имеющих рынок, заполнение есть около 80%. Для функционирования рынка земли требуется заполнение теми землями, которые будут покупать.

То есть, владелец, который хочет продать землю, должен внести свой участок в кадастре. Технически - это легко. А политическую легкость мы обеспечим через перезагрузку кадров кадастра, которая происходит сейчас ", - заявил Милованов.

Напомним:

12 декабря Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра объявила конкурс на занятие вакантных должностей руководителей территориальных органов.

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Экономическая правда