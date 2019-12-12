Госгеокадастр объявил конкурсы на новых руководителей территориальных органов

"Сынок, ракетчиком ты не станешь": история Максима Полякова и его космического стартапа Firefly Где взял капитал никому не известный украинец на покупку компании по разработке ракет? Какие у него компетенции в космической сфере? Что заставило его инвестировать огромные средства в столь конкурентный бизнес?

Что на самом деле произошло с "Укрбудом": история падения с большой ценой Как один из самых больших игроков столичного рынка недвижимости оказался у пропасти, что этому предшествовало и чем эта история может закончиться для тысячи инвесторов.