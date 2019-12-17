Рада хочет восстановить в действии ликвидированный закон о банкротстве

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, меняющий процедуру банкротства, возвращая в действие ранее аннулированый закон "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом".

Закон был принят в 1992 году, и с тех пор многократно дополнялся.

21 октября 2019 этот закон утратил силу, поскольку был принят Кодекс Украины по процедуре банкротства.

Этот кодекс упрощает процедуру банкротства, увеличивает ответственность должника за нарушение закона, предлагает новую процедуру банкротства физлиц и препятствует возможным злоупотреблением со стороны компаний-должников.

Подробнее о том, что меняет новый Кодекс из процедур банкротства для владельцев, топ-менеджеров и физлиц мы писали ранее здесь.

В этом месяце Верховной Радой в первом чтении был принят проект закона, который вносит изменения в положения Кодекса.

Эти изменения предусматривают возобновление действия предыдущего Закона в ряд процедур, которым руководствовались до принятия Кодекса и который был ликвидирован в октябре этого года.

Это означает, что теперь в украинском законодательстве будет два документа, которые будут регулировать процедуру банкротства: Кодекс Украины по процедурам банкротства и Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом".

Такие изменения вызвали много замечаний со стороны Независимой ассоциации банков Украины.

Ассоциация считает, что возобновление в действие старого Закона приведет к восстановлению "схем", которые создают почву для уклонения от уплаты долгов и усложнит процедуру банкротства.

Согласно предложенным изменениям, производства по банкротству, которые были открыты до вступления Кодекса в действие, будут регулироваться старым законом, и только при переходе к процедуре санации или ликвидации будет применяться Кодекс.

"Фактически выводятся из-под действия Кодекса все производства в стадии распоряжения в процедурах банкротства, были открыты до его введения и сейчас продолжаются.Это означает, что к проблемным должникам, которые успели открыть дело, не будут в распоряжении применяться новые правила Кодекса.

Этот этап очень важен для банкротства - ведь именно в процедуре распоряжения формируется перечень кредиторских требований и комитет кредиторов.

Кодекс позволяет сделать это прозрачно, оперативно и эффективно.Если будут действовать старые правила, есть риски возвращения контролируемых банкротств и злоупотреблениям в этой сфере", - объясняет исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины, Елена Коробкова.

Среди злоупотреблений, которые приводит ассоциация банков, является затягивание процесса банкротства.

При старом законе срок распоряжение имуществом при банкротстве действовал 115 дней с возможностью продления этого срока.

Так нечестные должники затягивали этот процесс на годы, что позволяло им продолжать свою предпринимательскую деятельность, несмотря на долги.

Новый Кодекс ограничил срок на распоряжение имуществом должника до 170 дней без возможности его продления.

Однако теперь компании, которые обанкротились и начали процедуру до принятия Кодекса, могут регулироваться старым нормам и продолжать затягивать процесс банкротства.

"Вернутся процедуры, которых нет в Кодексе и которые несут значительные риски для кредиторов, поскольку применялись преимущественно для злоупотреблений и уклонения от погашения долгов - в частности, процедуры санации должника его руководителем, банкротства должника, который ликвидируется собственником, банкротство физических лиц - предпринимателей (ФЛП )", - добавляет Коробкова.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития активно готовит законопроект "О внесении изменений в Заключительные и Переходные положения Кодекса Украины по процедурам банкротства" ко второму чтению, он может быть рассмотрен парламентом в ближайшее время.

Янина Корниенко