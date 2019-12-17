Братья Клюевы сохранили энергобизнес в Крыму после аннексии в обход санкций ЕС – СМИ

Бывшие народные депутаты Сергей и Андрей Клюевы не только сохранили свой энергетический бизнес в Крыму после аннексии, но и продолжают там работать в обход санкций Европейского Союза.

Об этом стало известно во время совместного расследования "Настоящего времни" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер". Расследование, которое велось почти два года, получило название "Крымский архив".

Журналисты выяснили, что несколько солнечных электростанций в Крыму, которые раньше принадлежали Клюевым, после аннексии перерегистрировались в российском реестре.

Но теперь их учредителями являются компании из Австрии, Нидерландов, Кипра и Британских Виргинских островов. Часть этих компаний продолжает работать, часть из них находятся в стадии ликвидации из-за судебных процессов с российскими банками.

Отмечается, что компании Клюевых еще до аннексии взяли кредиты в украинских и российских банках на строительство гелиостанций в Украине. До 2017 года компании накопили огромные долги перед обеими сторонами. Но если Украине пришлось покрывать убытки банков из государственного бюджета (это около миллиарда долларов), то Россия начала судебные процессы с владельцами энергобизнеса.

Компании к этому моменту задолжали около 800 млн евро. Речь шла о кредитах, которые компании группы Activ Solar брали в Внешторгбанка и Сбербанка через их украинские филиалы. Тогда же российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов допускал, что госбанки заберут гелиостанции в счет кредитов.

Журналисты выяснили, что станции Клюевых в анексорованном Крыму, несмотря на санкции и судебные процессы с РФ, продолжают работать.

Владельцами электростанций оказались свыше десятка разных компаний с похожими названиями. Во всех них работают люди, которые были тесно связаны с бизнес-активами Клюевых.

Сами Клюевы находились под персональными санкциями ЕС с 2014 года. Но до конца 2018-го и начала 2019-го их сняли.

Власти Кипра по существу на запрос "Настоящего времени" о возможном нарушении санкций не ответили и посоветовали обратиться в компании напрямую. Власти Нидерландов и Австрии на запросы журналистов не ответили. На запросы и звонки "Настоящего времени" ни один из братьев Клюевых не ответил.

Напомним:

Стоимость активов Андрея и Сергея Клюевых выросла на 285%, в сравнении с прошлым годом.

Андрей Клюев возглавлял Администрацию президента во времена Виктора Януковича, а его брат Сергей Клюев — народный депутат четырех созывов Верховной Рады.