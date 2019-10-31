За год состояние братьев-беглецов Клюевых выросло в четыре раза

Стоимость активов Андрея и Сергея Клюевых выросла на 285%, в сравнении с прошлым годом.

Об этом свидетельствует рейтинг топ-100 самых богатых украинцев, журнала НВ.

Сообщается, что такой резкий рост стоимости их активов был обеспечен в первую очередь успешной работой компании Укрграфит, ведущего отечественного производителя графитированных электродов для электросталеплавильных, руднотермических и других видов электрических печей.

В топ-5 по росту состояния в процентном соотношении попали также Вадим Столар (компания по управления активами Гарантия), Юрий Бойко (Укристгаз), Владимир Зубик (Интергал-Буд) и Роман Лунин (Ритейл Групп).

Больше всего упало в процентном соотношении состояние Валерия Короткова (Астарта), Алексея Мартынова (группа Приват), Евгения Сигала (Агромарс), Константина Жеваго (Ferrexpo) и Вячеслава Богуслаева (Мотор Сич).

Напомним:

Андрей Клюев возглавлял Администрацию президента во времена Виктора Януковича, а его брат Сергей Клюев — народный депутат четырех созывов Верховной Рады.



Они обое объявлены в международный розыск.