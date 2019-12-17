Премьер рассказал, на сколько должны снизиться цены на бензин

Цены на бензин должны снизиться как минимум на 2 гривни за литр.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером, передает liga.net.

"Сейчас мы наблюдаем то, что цены на бензин уменьшаются. По разным оценкам, от 30 до 80 копеек. Конечно, это неадекватное уменьшение, конечно, цены на бензин должны уменьшиться значительно сильнее. По нашим расчетам, на 2 гривни", - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что цены будут падать тогда, когда на рынке будет конкуренция.

Напомним:

Антимонопольный комитет направил обязательные к рассмотрению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до крупных сетей АЗС.

После этого крупные сети АЗС начали снижать цены на бензин и дизтопливо.