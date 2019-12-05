АМКУ обязал крупные АЗС снизить цены на бензин и дизель

Антимонопольный комитет направил обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до крупных сетей АЗС.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как сообщается, комитет провел анализ рынков горючего и по результатам их функционирования в июне-ноябре установил следующие факты:

- средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%;

- курс доллара США к гривне, что может влиять на ценообразование учитывая импортозависимость этих рынков, снизился почти 12%;

- средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.

При этом, как отмечает АМКУ, уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка (действуют под брендами WOG, OKKO и UKRNAFTA) остался практически неизменным.

Исходя из этого, АМКУ утвердил обязательные к исполнению рекомендации в которых требует установить цены на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и дал на рассмотрение рекомендаций 10-дневный срок.

Рекомендации направлены в "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РИТЕЙЛ" (бренд ОККО), "Укрнафта" (бренд UKRNAFTA), "АМИК Украина" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) и "Глуско Ритейл" (бренд GLUSCO).

Экономическая правда