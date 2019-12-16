Милованов прогнозирует годовой спад промышленности в 0,6%

По данным министерства экономики в октябре падение промышленности составило 5%, в годовом измерении ожидается падение в 0,6%.

Об этом в Facebook сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.

"Есть факты, а также ходят слухи, что промышленность значительно падает. Особенно металлургия.... Какие причины спада?

Укрметпром пишет о проблемах с ценами на внешних рынках, повышениях расходов из-за увеличения тарифов, особенно на УЗ, а также ревальвация гривны.Что с этим делать? Ревальвация гривни может продолжаться из-за улучшения макроэкономической ситуации в Украине.

Тарифы тоже будут продолжать расти. Но проблемы инфраструктуры, особенно с УЗ, можно и нужно решать.

В то же время, рынок машиностроения жалуется на качество товаров металлургии. Поэтому здесь тоже возможна модернизация и развитие ", - подчеркнул Милованов.

Напомним:

Металлургические предприятия Украины по итогам текущего года, как ожидается, снизят выплавку стали на 3% по сравнению с предыдущим годом – до 20,5 млн тонн с 21,1 млн тонн.

Украинские металлурги просят поддержки у государства и жалуются на кризис в горно-металлургической сфере из-за снижения цен на мировых стальных рынках и часто необоснованных повышениях стоимости услуг, оказываемых Укрзализныцей и Укрэнерго.

Экономическая правда