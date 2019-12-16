Милованов прогнозирует годовой спад промышленности в 0,6%
По данным министерства экономики в октябре падение промышленности составило 5%, в годовом измерении ожидается падение в 0,6%.
Об этом в Facebook сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.
"Есть факты, а также ходят слухи, что промышленность значительно падает. Особенно металлургия.... Какие причины спада?
Укрметпром пишет о проблемах с ценами на внешних рынках, повышениях расходов из-за увеличения тарифов, особенно на УЗ, а также ревальвация гривны.Что с этим делать? Ревальвация гривни может продолжаться из-за улучшения макроэкономической ситуации в Украине.
Тарифы тоже будут продолжать расти. Но проблемы инфраструктуры, особенно с УЗ, можно и нужно решать.
В то же время, рынок машиностроения жалуется на качество товаров металлургии. Поэтому здесь тоже возможна модернизация и развитие ", - подчеркнул Милованов.
Напомним:
Металлургические предприятия Украины по итогам текущего года, как ожидается, снизят выплавку стали на 3% по сравнению с предыдущим годом – до 20,5 млн тонн с 21,1 млн тонн.
Украинские металлурги просят поддержки у государства и жалуются на кризис в горно-металлургической сфере из-за снижения цен на мировых стальных рынках и часто необоснованных повышениях стоимости услуг, оказываемых Укрзализныцей и Укрэнерго.
Экономическая правда
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