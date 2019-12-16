Верховный суд отложил рассмотрение дела Суркисов и Приватбанка

Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и Приватбанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с Приватбанком лицами и признании недействительной процедуры принудительной конвертации акций в капитал.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с рассмотрением этого дела, которое слушается в закрытом режиме.

"Объявлен перерыв до 31.01.2020. Перенос в связи с необходимостью ознакомиться ГПУ с материалами дела", – рассказал источник.

Приватбанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка помимо этих выплат важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн.

Помимо того, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию Приватбанка.

По данным старшего юрисконсульта юридического департамента НБУ Сергея Колосюка, сегодня уже идет около 50 судебных процессов по bail-in на общую сумму 20 млрд грн.

Напоминаем:

18 декабря в 10:00 Печерский районный суд города Киева рассмотрит иск Игоря Коломойского о признании информации недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию;

19 декабря в 10:00 Шестой апелляционный административный суд начнет рассмотрение апелляции Национального банка на решение Окружного админсуда Киева об обжаловании неплатежеспособности Приватбанка.

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