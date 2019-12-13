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Курс гривні до долара продовжує зміцнюватися

П'ятниця, 13 грудня 2019, 09:00

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 13 грудня на рівні 23,56 за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро зміцнився і був встановлений на рівні 26,24 (на 12 грудня – 26,24 гривні).

Нагадуємо:

12 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.

12 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.

Економічна правда

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